رئيس بيلاروسيا: سأكون أول من يمضى إلى الحرب فى حال دعت الضرورة

جدة - نرمين السيد - وقال لوكاشينكو - بحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الإثنين - "نحن بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا للحفاظ على بلدنا، وإذا كان الدفاع عن الوطن ضروريا، فأنا أقول بصراحة نحن الأشخاص الذين يرتدون الزى العسكرى، وسنكون أول من يمضى لحماية وطننا".

ووصف الرئيس البيلاروسى الوضع فى أوروبا بأنه جنون إشعال حرب، مشيرا إلى أن بلاده وجدت نفسها فى مركز هذه الأحداث.

وأضاف أنه حاول خلال التدريبات العسكرية المشتركة الروسية البيلاروسية أن يوضح للصحفيين مدى فظاعة الحرب، قائلا إن "الحرب مرعبة".