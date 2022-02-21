فرنسا تطالب بوتين بحسم موقفه بشأن بايدن

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الفرنسية "الإليزية"، اليوم الإثنين، إن قمة بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن، حول أوكرانيا ممكنة، لكنه دعا الرئيس بوتين إلى اتخاذ قراره لعقدها.





ووفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، قال قصر الإليزية بعد سلسلة محادثات فى هذا الصدد بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظيريه الأمريكى والروسى: "من الممكن اليوم التوجه نحو عقد قمة، وجمع الأطراف المعنية".

وأضافت الإليزية: "الآن، على الرئيس بوتين أن يتخذ قراره"، محذرًا من أن الوضع لا يزال خطرًا جدًا.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.