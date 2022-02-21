عاجل- أوكرانيا ترد على روسيا بشأن استهداف مركز حدودى

جدة - نرمين السيد - نفى المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية فى كراماتورس، اليوم الإثنين، ما توارد فى وكالات الأنباء بشأن استهداف القوات الأوكرانية لمركز حدودى يستخدمه جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى منطقة روستوف، واصفًا ادعاء موسكو بأنه "معلومات مضللة".





وفى تصريحات للصحفيين، قال المتحدث باسم الجيش الأوكرانى، بافلو كوفالتشوك: "لا يمكننا منعهم من إنتاج هذه المعلومات المضللة، لكننا نشدد على واقع أننا لن نطلق النار على أى منشأة مدنية أو على منطقة روستوف فى روسيا".

وحسبما نقلت "فرانس برس"، شدد المتحدث العسكرى الأوكرانى على أن "ما من قصف مدفعى على قوات الاحتلال" الروسية.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.