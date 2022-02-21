البنتاجون: ملتزمون بحل دبلوماسى مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربى، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى ملتزمة بالعمل على التوصل لحل دبلوماسى مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية على الرغم من وجود أدلة على استعداد موسكو للهجوم على كييف.





وقال كيربى - فى تصريحات: "إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، قدمت مقترحات مهمة حول النشاط العسكرى الأمريكى فى أوروبا بهدف حل الخلافات ولمواجهة مخاوف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين". وأضاف "أن هناك ملفات ستبقى خارج طاولة التفاوض، مثل موضوع انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي، لأنه أمر يخص أوكرانيا والحلف فقط، وليس أمرا يتخذ الرئيس بوتين قرارا بشأنه". وتابع :"قدمنا مقترحات مهمة خاصة فيما يتعلق بتغيير نطاق بعض تدريباتنا العسكرية فى أوروبا، ونحن مستعدون أيضا للحديث بشأن القدرات الصاروخية فى أوروبا فى محاولة لإقناع الرئيس بوتين بأننا جادون". يذكر أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندى قرب الحدود الأوكرانية، بما زاد من دواعى القلق لدى الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسى من أن روسيا تخطط لهجوم عسكرى.

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