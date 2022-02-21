عروض يوم التأسيس في جرير بخصومات هائلة

بمناسبة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية عملت العديد والكثير من الشركات العالمية والمحلات التجارية الي توفير خصومات هائلة علي العديد من المنتجات الشرائية التي يبحث عنها كل مواطن، وقد وفرت مكتبة جرجر الكثير من الخصومات الهائلة التي يتهم العديد من المواطنين من أجل الاحتفال بهذه الذكرى المميزة، وسوف يتم توفير التخفيضات والخصومات بجميع الفروع التي تتبع لمكتبة جرجر بجميع المدن السعودية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، وفيما يلي سوف نتعرف على عدد من عروض يوم التأسيس التي تم توفيرها من جرير على كافة منتجاتها، واليكم تفاصيل عروض يوم التأسيس.

عروض يوم التأسيس في جرير

وفرت جرير عدد من الخصومات الهائلة والمميزة علي عدد من منتجاتها التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة، وفيما يلي أهم العروض الخاصة بيوم التأسيس:

تم توفير خصم يصل الي 11% على جوالات نوع شاومي 11 برو، حيث يصل السعر الخاص به بعد الخصم 2398 ريال سعودي بعد أن كان سعره الأصلي 2699 ريال سعودي.

يوجد خصم بنسبة 45% على شاشات هاير UG ليصل سعرها بعد فرض الخصم الي 2649 ريال سعودي بعد أن كان 4899 ريال سعودي قبل الخصم.

توفير خصم بنسبة 44% على شاشات بينكيو زوي ليصل سعرها الي 994 ريال سعودي بعد أن كان سعره الأصلي 1698 ريال سعودي.

وفرت جرجر خصم مميز يصل الي 38% على شاشة هاير UG LE70 ليصل السعر الخاص بها الي 3447 ريال سعودي بعد أن كان السعر 5599 ريال سعودي.

تم توفير خصم مميز 2% على جوالات سامسونج جالكسي نوع زد فولد 3 ليصل سعره 6599 بعد أن كان سعره 6799 ريال سعودي.

تم توفير خصم 12% على لابتوب محمول من نوع اسوس زينبوك 13 ليصل السعر ل 4499 ريال سعودي بعد أن كان السعر 5149 ريال سعودي.

خصومات هائلة علي آيفون 13 ميني تصل الي 6% ليصبح السعر 3099 ريال سعودي بعد أن كان السعر 3299 ريال سعودي.

يوجد خصومات هائلة علي الأكسسوارات الذكية تصل الي 9% من أنواع هواوي وابل وشاومي وغيرها من الأنواع الأخري.

خصومات جرير

شملت خصومات جرير عدد هائل من الخصومات بمناسبة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، وشملت الخصومات كل من منتجات الجوالات بمختلف أنواعها، والأدوات المدرسية، وملحقات الكمبيوتر، وللمنتجات المنزلية، وللألعاب الإلكترونية، بالإضافة الي توفير عروض علي البطاقات الإلكترونية وغيرها من العروض التي يحصل عليها المواطن فور طلب المنتج الذي يرغب به.