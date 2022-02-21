موعد صرف راتب حافز و شروط القبول لصعوبة الحصول على العمل

موعد صرف راتب حافز وشروط القبول من أكثر المواعيد التي يتزايد عليها البحث بكثرة عبر محرك البحث حوجل مع اقتراب موعد صرف حافز لشهر فبراير 2022 بالمقابل رجب 1443 يقدم حافز فرص عمل للشباب القادرين على العمل ممن لم يسمح لهم الحظ للحصول على فرصة عمل جديدة ومناسبة يقدم برنامج حافز من خلال منصات الوزارة المعتمدة للتدريب والتأهيل كافة المتطلبات التي يجتاحها سوق العمل ويعد من أفضل وأهم البرامج الاجتماعية في المملكة التي تقوم بمساعدة الشباب من أجل دفع عجلة العمل إلى الأمام و تحفيز الشباب على العمل لتطوير الاقتصاد في المملكة حيث يقدم الدعم المالي للشباب لمدة 12 شهرا أي عام كامل لمن يستحق وتتوافر لديه الشروط الموضوعة بعناية من موقع ثقفني الإخباري نعرفكم علة موعد صرف راتب حافز لشهر وشروط التقديم في برنامج حافز للحصول على المساعدة.

موعد صرف رواتب برنامج حافز

تقوم وزارة الموارد البشرية بصرف حافز في يوم 5 من كل شهر.

أي موعد صرف حافز لشهر شعبان هو يوم الأحد الموافق 2/8/1443 هجرية بالمقابل 6/3/2022 ميلادية.

في حين يتم صرف راتب شهر رمضان الموافق يوم الثلاثاء 3/9/2443 هجرية بالمقابل 5/4/2022 ميلادية

بينما يتم صرف راتب برنامج حافز لشهر شوال الموافق يوم الخميس 3/10/1443 هجرية بالمقابل 5/5/2022 ميلادية.

فيتوجب على المستفيدين من الدعم مراجعة حساباتهم البنكية في هذا الموعد والاطلاع عليها للتأكد على نزول الحافز تفاديا لأي خطأ.

شروط التقديم على برنامج حافز

يقبل على برنامج حافز العديد من الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة بالإضافة لهم دورات تدريبية تؤهل الشباب ولكن يتطلب الأمر بعض من الشروط للحصول على حافز.

شرط أساسي للحصول على حافز أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ أو على الأقل من أم سعودية. كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة على أراضي المملكة على الأقل 9 أشهر في أخر العام قبل التقديم والتسجيل في برنامج حافظ. المتقدم لبرنامج حافز يجب أن يكون لديه القدرة على العمل أي يتمتع بصحة جيدة تساعده على القيام بالعمل من أجل الالتحاق به. من لديه الجدية في البحث والحصول على فرصة عمل يجب عليه التقديم من خلال منصات العمل المعتمدة. لم يحصل على معاش مسبقا. ألا يكون لديه سجل تجاري لأي نشاط. يكون لديه شهادة جامعية أو شهادة تعليمية اخرى أو مازال يدروس في أحدي المراحل التعليمية أو مسجلا بها. أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 و 40 عاما. ألا يمتلك دخل شهري يسد فقدانه للعمل من معاش تقاعدي أو يكون على قيد عمل قبل التقديم على البرنامج. ينبغي ألا يكون عامل في وظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص. كما يشترط ألا يكون المستفيد مقيم بصفة دائمة في أحد دور الرعاية الصحية والاجتماعية في المملكة.

تقديم كل ما يثبت أنه قادر على العمل في برنامج حافز.