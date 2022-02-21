جدة - نرمين السيد - وناشدت وزارة الخارجية التشيكية - فى بيان نقله راديو "براج" الدولى اليوم الإثنين - أولئك الذين لا يستطيعون المغادرة توخى الحذر الشديد، وإعداد خطة إخلاء طارئة ومتابعة وسائل الإعلام الموثوقة، والتسجيل فى نظام معلومات الوزارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشيك تحث رعاياها فى أوكرانيا على مغادرة البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.