الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 24 فلسطينيا من رام الله والخليل

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت المصادر الفلسطينية إن "قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، عقب اقتحامها قرية دير أبو مشعل، وبلدة سلواد". وأشارت إلى "اعتقال قوات الاحتلال اليوم 11 مواطنًا، وفتشت منازل فى محافظة الخليل"، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال نصبت "حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها".

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