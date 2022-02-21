عاجل- إجراء عسكرى أوكرانى بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الخارجية الأوكرانى أن بلاده اتفقت مع الاتحاد الأوروبى من حيث المبدأ، على إنشاء بعثة استشارية للتدريب العسكرى فى أوكرانيا، على خلفية التوترات المتصاعدة فى شرق أوكرانيا خلال الآونة الأخيرة.

وفى تصريحات للصحفيين من بروكسل بعد اجتماعه مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، قال كوليبا: "توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى من حيث المبدأ، يقضى بأن يتولى الاتحاد الأوروبى دورًا تدريبيًا استشاريا فى أوكرانيا".

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أكد وزير الخارجية الأوكرانى أن "هذه البعثة العسكرية ليست قوات قتالية".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.