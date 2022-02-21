نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك اوبن ايمس نتائج الامتحانات النهائية 2022 الدخول على المنصة لإستخراج النتائج openemis-core في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوبن ايمس نتائج الامتحانات النهائية 2022، كثرت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط اوبن ايمس نتائج الامتحانات النهائية 2022 للاطلاع على نتائج الطلاب، إذ تعتبر اوبن ايمس هي أحد أهم المنصات التعليمية في المملكة الأردنية، والتي من خلالها استطاع الطلاب أن يستكملوا العام الدراسي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد الذي اجتاح العالم مؤخراً، وهي المنصة التي يتم من خلالها اعلام الطلاب وأولياء أمورهم بنتائج الامتحانات ومعدلات الطلاب في الفصلين الأول والثاني، بعد أن حولت وزارة التعليم الأردنية العملية التعليمية لنظام التعليم عن بعد، بعد انتشار جائحة كورونا في عام 2020، ولا تزال منصة اوبن ايمس مفعله حتى وقتنا الحالي، ومازالت مستمرة قي توفير الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور، تابعو السطور القادمة لتتعرفو على المزيد من التفاصيل.

اوبن ايمس نتائج الامتحانات النهائية 2022

تزايد البحث اليوم عن رابط اوبن ايمس نتائج الامتحانات النهائية 2022، للتعرف على معدلات الطلاب في الامتحانات التي أجروها مؤخراً،حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني عشر عبر موقع اوبن ايميس الإلكتروني الذي أعلنت وزارة التعليم الاردنية عن تفعيله مؤخراً، في ظل سعيها على رقمنة كافة الخدمات التعليمية المقدمة للطالب وولي الأمر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

رابط اوبن ايمس نتائج الامتحانات النهائية 2022

من خلال الدخول على منصة اوبن ايمس نتائج الامتحانات النهائية 2022 يمكن للطالب أو ولي الأمر، استخراج النتيجة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا الولوج على الرابط الخاص بمنصة اوبن ايمس .

. ومن ثم تسجيل الدخول عبر المنصة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة مرور الطالب.

بعد ذلك يحب اختيار اللغة العربية ثم الضغط على تبويب تسجيل الدخول.

بعد نجاح الدخول و فتح المنصة الرئيسية، يجب النقر على تبويب الرمز في ملف التكوين.

بعد ذلك يجب الضغط على أيقونة أكاديمي، ومنها الضغطعلى عبارة تقرير.

سوف تظهر النتيجة على موقع المدارس الرسمية في الأردن.

ساعات قليلة تفصلنا عن رفع نتائج الامتحانات النهائية على منصة اوبن ايمس الخاصة بالطلاب في المملكة الهاشمية الاردنية، حيث يبحث الكثير والكثير من الطلاب واولياء الامور الآن عن الرابط الخاص بالمنصة والخطوات الخاصة بمعرفة النتائج من خلالها، ومن خلال موقعنا ثقفني الاخباري نقدم لكم كافة التفاصيل وجميع ما يخص الدخول على المنصة ومعرفة النتائج من خلالها.

في الآونة الزمنية الاخيرة اعلنت مصادر مسؤلة من وزاة التربية والتعليم الاردنية عن انتهاء اعمال الكنترول ورصد درجات الطلاب، ومن المقر ان يتم اعتماد النتائج ونشرها بشكل رسمي خلال منصة اوبن ايمس التابعة للوزارة، والتي قد فعلتها الوزارة ليتمكن الطلاب من خلالها معرفة الدرجات الخاصة بهم للإختبارات الدراسية بشكل الكتروني، فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.