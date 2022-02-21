نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي داخل السعودية وأسباب غلق الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية وهو قرار صادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية . الاجتماعية السعودية حيث عبر قسم الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية بنشر الخبر في وقت سابق . كما يدور التساؤل بين المواطنين ما هي الأسباب التي أدت إلي صدور ذلك القرار . كذلك تساءل بعض المستفيدين القدامي هل لهم الحق في التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد أم أن ذلك . القرار سوف يؤثر علي من يقوم في تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد . وذلك بعد أن تم صرف دفعات متتالية من نظام الضمان الاجتماعي الجديد منذ نوفمبر الماضي . كما أن شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية وفرضها من وزارة الموارد البشرية علي كافة المستفيدين . بشكل حازم لكي ما يتم التحقق من أهلية صرف الضمان الاجتماعي لكل من يقوم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت .

بدء تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية

طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي القديم التي كان معتاداً عليها لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي . بالمملكة العربية السعودية ذلك النظام الذي كان يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً . كما عبر الضمان الاجتماعي كان يتم تزويدهم بدعم نقدي بعد ثبوت أهليتهم لذلك . كذلك بجانب أن الهدف الرئيسي من الضمان الاجتماعي هو تحسين مستوي المعيشة لكافة مواطني المملكة العربية السعودية المستحقين لذلك . وفيما يخص قرار إغلاق التسجيل في الضمان الاجتماعي وذلك يخص الموقع القديم . وفرض تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد عن طريق رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الرسمي . الخاضع لوزارة الموارد البشرية وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي .

بدء تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي وما تم وضعه من شروط تسجيل الضمان الاجتماعي

شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية للمنصة الجديدة فرضت تنفيذها وزارة الموارد البشرية كالآتي :-

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية والأصل ومقيم بالمملكة بشكل دائم . كما أن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد يستثني من شرط الجنسية المرأة المتزوجة من سعودي . كذلك يتم استثناء شرط الجنسية من الضمان الاجتماعي المطلقة والأرملة الغير سعودية ولها أبناء سعوديين . كما يستحق التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد كافة الأيتام والأرامل وذوي الإعاقة . كذلك من شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية الهامة أن يكون دخل الأسرة أو المستقل . أن لا يقل عن 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة كما تحدد أن لا يقل دخل الفرد عن 5500 ريال سعودي للمعاش المحتسب في الضمان الاجتماعي .

أسباب إغلاق منصة الضمان الاجتماعي القديم والتسجيل علي نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق أن منصة الضمان الاجتماعي القديمة . و تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد يعملان بشكل متوازي . وذلك حتي الموعد المقرر في بدء تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي . وذلك يوم 23 من شهر مايو القادم كما أشارت الوزارة بأن في تلك الفترة حتي يوم 23 مايو . سيتم نقل كافة المستفيدين علي المنصة القديمة إلي منصة نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بشكل تدريجي . ذلك بعد أن تقوم الوزارة بمراجعة ودراسة كافة الحالات التي تستحق دعم الضمان الاجتماعي . وذلك يتم تحديده وفقاً إلي شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية المحددة من الوزارة . التي تحدد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لكل من يستحق . وترجع أسباب غلق منصة الضمان الاجتماعي القديم ذلك لأنه الرابط الرسمي للمنصة الجديدة تم إطلاقه بعد . أن تم تطوير الموقع الجديد بخدمات عديدة مضافة للضمان الاجتماعي .

بدء تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي المصرح به في وقت سابق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . وذلك في شهر مايو القادم وحتي ذلك الموعد يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي .