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بدء تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي داخل السعودية وأسباب غلق الضمان الاجتماعي

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عمر شويل - جدة بدء تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية وهو قرار صادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية . الاجتماعية السعودية حيث عبر قسم الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية بنشر الخبر في وقت سابق . كما يدور التساؤل بين المواطنين ما هي الأسباب التي أدت إلي صدور ذلك القرار . كذلك تساءل بعض المستفيدين القدامي هل لهم الحق في التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد أم أن ذلك . القرار سوف يؤثر علي من يقوم في تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد . وذلك بعد أن تم صرف دفعات متتالية من نظام الضمان الاجتماعي الجديد منذ نوفمبر الماضي . كما أن شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية وفرضها من وزارة الموارد البشرية علي كافة المستفيدين . بشكل حازم لكي ما يتم التحقق من أهلية صرف الضمان الاجتماعي لكل من يقوم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت .

بدء تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي
نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

بدء تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية

طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي القديم التي كان معتاداً عليها لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي . بالمملكة العربية السعودية ذلك النظام الذي كان يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً . كما عبر الضمان الاجتماعي كان يتم تزويدهم بدعم نقدي بعد ثبوت أهليتهم لذلك . كذلك بجانب أن الهدف الرئيسي من الضمان الاجتماعي هو تحسين مستوي المعيشة لكافة مواطني المملكة العربية السعودية المستحقين لذلك . وفيما يخص قرار إغلاق التسجيل في الضمان الاجتماعي وذلك يخص الموقع القديم . وفرض تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد عن طريق رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الرسمي . الخاضع لوزارة الموارد البشرية وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي .

بدء تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي وما تم وضعه من شروط تسجيل الضمان الاجتماعي

شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية للمنصة الجديدة فرضت تنفيذها وزارة الموارد البشرية كالآتي :-

  1. يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية والأصل ومقيم بالمملكة بشكل دائم .
  2. كما أن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد يستثني من شرط الجنسية المرأة المتزوجة من سعودي .
  3. كذلك يتم استثناء شرط الجنسية من الضمان الاجتماعي المطلقة والأرملة الغير سعودية ولها أبناء سعوديين .
  4. كما يستحق التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد كافة الأيتام والأرامل وذوي الإعاقة .
  5. كذلك من شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية الهامة أن يكون دخل الأسرة أو المستقل . أن لا يقل عن 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة كما تحدد أن لا يقل دخل الفرد عن 5500 ريال سعودي للمعاش المحتسب في الضمان الاجتماعي .

أسباب إغلاق منصة الضمان الاجتماعي القديم والتسجيل علي نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق أن منصة الضمان الاجتماعي القديمة . و تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد يعملان بشكل متوازي . وذلك حتي الموعد المقرر في بدء تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي . وذلك يوم 23 من شهر مايو القادم كما أشارت الوزارة بأن في تلك الفترة حتي يوم 23 مايو . سيتم نقل كافة المستفيدين علي المنصة القديمة إلي منصة نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بشكل تدريجي . ذلك بعد أن تقوم الوزارة بمراجعة ودراسة كافة الحالات التي تستحق دعم الضمان الاجتماعي . وذلك يتم تحديده وفقاً إلي شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية المحددة من الوزارة . التي تحدد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لكل من يستحق . وترجع أسباب غلق منصة الضمان الاجتماعي القديم ذلك لأنه الرابط الرسمي للمنصة الجديدة تم إطلاقه بعد . أن تم تطوير الموقع الجديد بخدمات عديدة مضافة للضمان الاجتماعي .

بدء تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي المصرح به في وقت سابق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . وذلك في شهر مايو القادم وحتي ذلك الموعد يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي .

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