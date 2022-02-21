نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط ميتسوبيشي باجيرو 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر ميتسوبيشي باجيرو GLS موديل 2022 تجربة فريدة من الاستمتاع بقيادة رائعة، بفضل ما تم تجهيزها به من التكنولوجيا المتطورة لسلامة الأشخاص حيث تعلي باجيرو 2022 من شأن السلامة التي يتغاضى عنها الكثيرون في رحلة البحث عن عروض تقسيط السيارات الجديدة حيث لا بديل عن السلامة ولا يمكن مقايضة عوامل السلامة بأي من المزايا الأخرى التي تحاول بعض الشركات ترويجها.

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2022

تأتي باجيرو 2022 مع محرك بنزين، بسعة 3.5 لتر سداسي الاسطوانات مزود ب24 صمامًا قادر على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 303 نيوتن في المتر مع قوة حصانية قصوى تصل إلى 189 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع رباعي بثلاثة أنماط من القيادة (العادي، القيادة في الرمال، القيادة في الطين).

وسائل السلامة والأمان

تم تزويد باجيرو GLS موديل 2022 بثمانية عوامل من عوامل السلامة وهي؛ وسائد هواء أمامية وجانبية، وستائر جانبية وأمامية و

كاميرا للرؤية الخلفية متعددة الزوايا ونظام المساعدة في ثبات السيارة وفرامل ABS ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل

مع نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

سعر ميتسوبيشي باجيرو GLS موديل 2022

يبدأ سعر ميتسوبيشي باجيرو GLS موديل 2022 في السعودية عند 112 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة للبيع النقدي من الوكيل ويصل السعر إلى 130 ألف ريال تقريبا عند إضافة الضريبة المضافة .

مواصفات Mitsubishi Pajero Sport

تم كشف النقاب مؤخرًا عن Pajero Sport AT35 التي توفر إمكانات متزايدة على الطرق الوعرة فضلًا عن الطرق الداخلية و كما هو الحال في مشاريعهم السابقة ، فإن التعديل الأكثر وضوحًا في هذا الطراز هو المجموعة الجديدة من العجلات مقاس 17 بوصة التي تم وضعها في قياس 315/70 R17 الضخمة لمزيد من الثبات في جميع أنواع التضاريس، ومن أجل التعويض عن العرض الإضافي ، أضافت الشركة المنتجة، امتدادات الرفارف المميزة الخاصة بها ، والتي تتناسب تمامًا مع تصميم Pajero Sport.

تقسيط ميتسوبيشي باجيرو موديل 2022

هناك العديد من أنظمة تقسيط السيارات الجديدة في السعودية بعضها يعتمد على سداد دفعة مقدمة كبيرة والبعض الآخر يعتمد على سداد قسط شهري كبير ويمكن المزاوجة بين الأسلوبين للحصول على مزايا كل منهما في توفير مبلغ من سعر السيارة الذي يزيد بطبيعة الحال كلما طالت مدة التقسيط وقلت قيمة القسط الشهري.

في الحالة الأولى إذا أردنا الحصول على قسط شهري بسيط في حدود 600 ريال إلى ألف ريال شهريًا سوف نحتاج إلى سداد الضريبة المضافة نقدًا وترحيل 40 % من السعر عند نهاية التمويل.

أما في الحالة الثانية فيمكن سداد دفعة أولى عند الشراء ولتكن 20 % مثلا وتقليص الدفعة الأخيرة إلى 20 % وتقسيط الباقي على دفعات شهرية في حدود 1000 ريال أول أقل.