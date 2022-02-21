طريقة عمل البسبوسة المرملة والطرية مثل الجاهزة

البسبوسة باللبن تعتبر من ألذ وأجمل أطباق البسبوسة في مطابخ دول العالم، لأنها شهية ولذيذة وتجذب معظم الأشخاص إليها، لكي يتناولونها بكثرة، ولكن بعض السيدات لا تعرف طريقة تخضيرها، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة باللبن.

طريقة عمل البسبوسة باللبن

مكونات البسبوسة باللبن

٤٠٠ جرام دقيق سميد مطحون.

٢ كأس صغير من الحليب.

١٥٠ جرام من بشر جوز الهند.

٦ ملاعق صغيرة من الزبدة.

ملعقتان صغيرتان من الشربات.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

٢٥٠ جرام من السكر المطحون.

ثلاث أكواب صغيرة من الماء.

ملعقة كبيرة من الليمون.

١٠٠ جرام من المكسرات المشكلة.

طريقة التحضير

امزجي دقيق السميد بعد نخله مع مقدار بشر جوز الهند، والسكر، والفانيلا جيدا في وعاء متوسط الحجم. ضيفي الشربات، ومقدار الزبدة، والحليب إلى الخليط السابق، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون لديك مزيج متماسك قليلا. وزعي خليط دقيق السميد في قالب غير لاصق مدهون بقليل من الزبدة، ثم اتركيها جانبا لمدة ١٥ دقيقة، لكي ترتاح. ضعي خليط البسبوسة في فرن ساخن، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة، حتى تنضج تماما. اسكبي الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه كوبان من السكر، ومقدار ، ثم اتركيها حتى يصبح لديك خليط قوامه كثيف. وزعي خليط السكر والليمون فوق سطح البسبوسة، ثم زينيها بالمكسرات، حتى تصبح البسبوسة باللبن جاهزة للتقديم.

طريقة البسبوسة بالبيض مع شراب اللوز

مكونات البسبوسة بالبيض

٣٥٠ جرام لوز مقشر.

٣٠٠ جرام من السكر المطحون.

٢ حبة من البيض.

١٠٠ جرام لوز، للتزيين.

كأس صغير من الماء.

كوب صغير شراب لوز.

ربع كوب صغير من الزبدة.

طريقة التحضير