أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبى لتنفيذ ما يقوله

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، نظرائه فى الاتحاد الأوروبى إلى فرض عقوبات فورية على موسكو، لإظهار أنه ينفذ ما يقوله، بدلا من انتظار الغزو الروسى المرتقب.





وفى كلمته لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، قال كوليبا إن هناك "أسبابا وجيهة ومشروعة لفرض بعض العقوبات على الأقل الآن"، واتخاذ إجراءات لمنع الغزو الروسى لأوكرانيا.

وأضاف الوزير الأوكرانى: "هناك الكثير من القرارات التى يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبى الآن، لتوصيل رسائل واضحة إلى روسيا، مفادها أنه لن يتم التسامح مع التصعيد"، مرحبًا بالاقتراح الفرنسى لعقد قمة بين الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.