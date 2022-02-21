عاجل- تصريح جديد من الكرملين حول قمة بوتين وبايدن المرتقبة

جدة - نرمين السيد - قال الكرملين الروسى، اليوم الإثنين، إنه من السابق لأوانه الحديث عن قمة بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والأمريكى جو بايدن، التى أعلنت عنها فرنسا لنزع فتيل الأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا، وخطر الغزو الروسى.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، فى تصريحات للصحفيين: "ثمة توافق على ضرورة مواصلة الحوار على مستوى وزراء الخارجية، ومن السابق لأوانه الحديث عن خطط ملموسة لتنظيم قمم".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.