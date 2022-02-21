مدن على مرمى النيران.. هل بدأت روسيا مراحل غزو أوكرانيا؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - بلغ منسوب التوتر بين روسيا وأوكرانيا ذروته خلال الأيام الماضية، حيث شهد شرق كييف، عمليات قصف جديدة وتبادل الجيش الأوكرانى والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات باستخدام أسلحة ثقيلة خلالها.





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