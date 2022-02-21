فرنسا: انفراجة دبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعرب سكرتير الدولة الفرنسى للشؤون الأوروبية، كليمان بون، اليوم الإثنين، عن تفاؤل فرنسا بعد موافقة الرئيسين الأمريكى جو بايدن، والروسى فلاديمير بوتين، على عقد قمة بينهما، مؤكدًا أن فرنسا ترى فى ذلك "أملا دبلوماسيا" بحل أزمة أوكرانيا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، أوضح بون فى تصريح لمحطة "ال سى آى"، أن "ثمة واقع على الأرض، ثمة توتر على الأرض مع انتشار عسكرى روسى يبقى واسعًا، وفى الوقت نفسه لدينا أمل دبلوماسى".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.