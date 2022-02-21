نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل GTA V Mobile APK التحديث الأخير كامل إصدار لعبة GTA 5 للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل GTA V Mobile APK ، الذين يعشقون لعبة جراند ثفت أوتو 5 نزف لكم الآن خبر سار وهو كيفية الحصول على اللعبة بدون مشاكل تعوق الاستمتاع بها. وليس الحصول على الكمبيوتر فقط أو البلاي ستيشن بل يمكن الآن تحميلها على الهواتف المحمولة والتي تعمل بنظام أندرويد. كما يمكن الآن الدخول في عالم من مهام الجريمة والسرقة من خلال هاتفك في أي وقت حيث أن اللعبة تعمل بدون أنترنت. كل ما هو عليك عزيزي المستخدم قراءة الفقرات التالية ليتم الحصول على أفضل طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد. كما سنعرض عليك أخر مواصفات اللعبة من شركة روك ستار جيم للتشغيل السهل بدون مشاكل. فتابعوا معي من خلال الفقرات التالية.

كيف يتم تشغيل GTA V Mobile APK جراند ثفت أوتو 5

لا يمكن الحصول على طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد من منصة جوجل بلاي. مثل باقي الإصدارات وهي جاتا سان أندرياس أو جاتا فايس سيتي. ويرجع ذلك أن روك ستار أصدرت سان أندرياس على جوجل بلاي وهي تشبه كثيرا لعبة GTA 5 للاندرويد فلا داعي لنزولها في الوقت الحالي على جوجل بلاي. ولكن يمكن الحصول على اللعبة بطريقة رسمية أخرى وذلك من خلال الخطوات التالية.

يجب فتح أكثر المتصفحات المحببة لديك وينصح بمتصفح جوجل كروم على الهاتف.

ثم البدء بالبحث عن ROCK STAR GAME.

سيتم ظهور الموقع كنتيجة أولى في جوجل يجب الدخول عليه وعمل تسجيل دخول بالبريد الإلكتروني.

بعد ذلك يتم النقر أعلى الصفحة يمينا والبحث عن Grand Theft Auto V 5 للاندرويد .

. يجب خيار لعبة GTA 5 للاندرويد . ثم النقر على BUY NOW.

. ثم النقر على BUY NOW. سوف يتم تحويلك تلقائيا إلي صفحة الدفع الإلكترونية ونقوم بمليء بيانات الدفع وسوف تقوم الشركة بخصم 35 ريال سعودي بما يعادل 7.99 دولارا أمريكيا.

بعد تمام الدفع بنجاح سوف ننتظر بضع لحظات لتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 بنجاح على هاتفك الخاص.

مواصفات ومتطلبات لعبة GTA 5 للاندرويد

تشغيل GTA V Mobile APK يبدو صعبا وذلك لما تحتوي من مميزات كثيرة ومنها. ذهول بصري كبير وكذلك تعمل بدقة عالية الجودة وتقوم بجذبك لمدة ساعات طويلة وتعمل بجرافيك خيالي. هذه بضع مميزات فقط ولكن هناك مميزات أخرى مثل مهام السطو والسرقة. ولا يمكن أن تعمل لعبة جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد على الجوالات المتوسطة ذات المواصفات الصغيرة ولكن يمكن أن تعمل على المواصفات التالية.

يجب أن يحتوي الجوال على مساحة كافية ولا تقل عن 6 جيجا بايت.

كما يجب أن يحتوي أيضا على الأقل 6 جيجا ذاكرة وصول عشوائي.

كما تعمل لعبة GTA 5 للاندرويد على معالجات المخصص للعبة وهي سناب دراجون وما يعادلها من أي معالج في الشركات الأخرى.

على معالجات المخصص للعبة وهي سناب دراجون وما يعادلها من أي معالج في الشركات الأخرى. يجب أيضا أن يكون لدي الجوال معالج رسومي من أدرينو.

نظام الأندرويد يجب أن يكون حديثا من أندرويد 11 وما فوق.

والآن لقد تعرفنا سويا عن أحدث طريقة رسمية ليتم تشغيل GTA V Mobile APK. كما تعرفنا أيضا على أهم مواصفات الهاتف لتشغيل Grand Theft Auto V 5 للاندرويد. نتمنى لكم متعة لعب مذهلة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.