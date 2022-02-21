رابط مدرستي تبرمج ماين كرافت وكيفية التسجيل والدخول عبر موقع وزارة التعليم السعودية

رابط مدرستي تبرمج ماين كرافت، قد حققت منصة مدرستي نجاحاً كبيراً جداً، في الفترة الأخيرة من المسابقة التي وضعتها وزارة التعليم السعودية، للأفكار الجديدة والابداع، حيث تحرص المملكة العربية السعودية، على مواكبة التطور التكنولوجي والتقدم الملحوظ في مجال التعليم عالمياً، ولذلك تحرص المملكة العربية السعودية المتمثلة في وزارة التعليم السعودي، أن تتبع أحدث وأفضل التقنيات الحديثة التي تواكب العصر في مجال التعليم.

رابط مدرستي تبرمج ماين كرافت

وزارة التعليم السعودية. تمتلك أحدث التقنيات التكنولوجية. مثال منصات إلكترونية للتعلم عن بعد. ومن هذه المنصات الهامة جداً في مجال التعليم المطور. هي منصة مدرستي تبرمج ماين كرافت. وهي من أهم المنصات التعليمية التي تحرص على تقديم خدمة مميزة جداً للطالب والمعلم وأيضاً ولي الأمر.

حيث تم الإعلان عن المسابقة الخاصة بالمنصة. في مرحلتها الثانية. حيث تبدأ من اليوم الإثنين الموافق 21/2/2022م. وهي مسابقة رقمية. حيث تتعاون الشركة العالمية مايكروسوفت في تنظيمها. حيث تتم هذه المسابقة من خلال اللعبة الشهيرة ماين كرافت. وذلك للمتميزين من الطلاب الذين يبدعون ويبتكرون. وقد أنشأ حفل افتتاح للمسابقة كبير جداً في قصر سلوى بالدرعية. وذلك تحفيزاً للابتكار والابداع في إيجاد الحلول التقنية والمستدامة. حيث أن وزير التعليم الدكتور حمد بن آل الشيخ. يدشن اليوم المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية. “مدرستي تبرمج”. وذلك بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى من المسابقة. وذلك في قصر سلوى بالدرعية. بمشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم. في حفل كبير جداً.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي