عاجل.. لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى كييف وأوديسا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت المتحدثة باسم المجموعة، فإن الإجراء سيطبق مبدئيا حتى نهاية هذا الشهر، موضحة أن الرحلات سوف تستمر إلى مدينة لفيف الواقعة غربى أوكرانيا، وذلك بعدما أثار حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية فى المنطقة الحدودية مع أوكرانيا مخاوف الغرب من اندلاع حرب فى أوكرانيا.

وتصم مجموعة "لوفتهانزا" شركات أخرى، هى: "أوستريا إيرلاينز" و"سويس" و"بروسلز إيرلاينز" و"يورو وينجز".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.