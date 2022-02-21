بوتين يجتمع بأعضاء مجلس الأمن القومى الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ترأس اجتماعًا لمجلس الأمن القومى اليوم، وسط تزايد المخاوف من تصاعد الأزمة فى أوكرانيا.





ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، إن الوضع فى منطقة الصراع "متوتر للغاية، ولا نرى مؤشرات على التهدئة حتى الآن".

ويؤكد مراقبون دوليون حدوث زيادة هائلة مؤخرًا فى انتهاكات وقف إطلاق النار القائم فى شرق أوكرانيا.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.