الدومينيكان تبدأ أعمال إقامة جدارها الحدودى مع هايتى

وفى تغريدة عبر "تويتر"، أمس الأحد، قال رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبى نادر: "من شأن إقامة هذا الحاجز الحدودى الذكى أن يفيد الدولتين، حيث سيسمح بتعزيز كفاءة مراقبة التبادل التجارى الثنائى"، لافتًا إلى أن أعمال التشييد بدأت فى قريبة داجابون، على الحدود الشمالية الغربية لجمهورية الدومينيكان مع هايتى.
ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى من البناء إقامة الحاجز على قطاع بطول 173 كيلومترا من كامل الحدود، التى تبلغ إجمالا 391 كيلومترًا.
يذكر أن جمهورية الدومينيكان مقصد سياحى شهير، إلا أنها تجاور هايتى، أفقر دولة فى نصف الكرة الغربى، والتى تواجه أزمات حدة بسبب تعرضها لكوارث طبيعية متتالية، وأيضا اضطرابات سياسية منذ اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس، العام الماضى.
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