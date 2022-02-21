برلين توجه رسالة عاجلة لموسكو تتضمن اتهامات بالتلاعب بحياة البشر

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات للصحفيين لدى وصولها إلى بروكسل، اليوم الإثنين، قالت بيربوك: "أدعو الحكومة الروسية والرئيس الروسى بشكل عاجل للكف عن اللعب بحياة البشر"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

ووصلت وزيرة الخارجية الألمانية إلى العاصمة البلجيكية، اليوم، للمشاركة فى اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى حول تطورات الوضع فى أوكرانيا.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.