عاجل- اغتيال وخطف.. واشنطن تكشف عن معلومات خطيرة بشأن روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشفت واشنطن عن تحذيرات بشأن معلومات جديدة حول الصراع الحالى فى أوكرانيا، ورفعت تلك التحذيرات إلى الأمم المتحدة، متوقعة حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حال وقوع الغزو الروسى على أوكرانيا.





ووجهت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، باثشيبا نيل كروكر، رسالة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، لإبلاغها بـ"معلومات مزعجة" جمعتها الولايات المتحدة.

وكتبت نيل كروكر فى رسالتها: "نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان فى الأراضى التى تحتلها بالفعل من أوكرانيا، ولدينا كل ما يبرر الاعتقاد بأن هذه المخاوف ستتضاعف فى أعقاب شن هجوم عسكرى جديد".

وأشارت الرسالة أن روسيا تخطط لعمليات اغتيال وخطف واحتجاز تعسفى واستخدام للتعذيب، والتى سوف تستهدف معارضى الإجراءات الروسية، بما فى ذلك المعارضون الروس والبيلاروس فى المنفى فى أوكرانيا، وصحفيون ونشطاء فى مكافحة الفساد، فضلا عن فئات أخرى.

وقالت السفيرة الأمريكية فى رسالتها: "لدينا على وجه التحديد معلومات موثوقة تشير إلى أن القوات الروسية تعد قوائم بأسماء أوكرانيين لقتلهم أو إرسالهم إلى معسكرات فى أعقاب حدوث احتلال عسكرى"، فيما لم تكشف الولايات المتحدة عن مصادر معلوماتها.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.