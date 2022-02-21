جدة - نرمين السيد - حذرت النيابة العامة السعودية من إهانة العلم الوطنى بأى طريقة، لافتة إلى أن علم السعودية والعلم الملكى، يحظى بالتقدير والاحترام، وتتوسطهما "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وسيف مسلول.





وحسبما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية، قالت النيابة السعودية عبر تويتر: "ويطابق العلم الملكى العلم الوطنى فى أوصافه، ويطرز فى الزاوية الدنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مذهبة شعار الدولة، السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة". وأكدت النيابة العامة السعودية أن "كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأى طريقة كانت العلم الوطنى، أو العلم الملكى، أو أى شعار آخر للمملكة العربية السعودية، كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة، علنًا أو فى محل عام، أو فى محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعلن عقوبات صارمة لإهانة العلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.