تحطم مروحية تابعة للشرطة فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، اليوم الإثنين، أن المروحية وهى من طراز "إيرباص-إتش 125" التابعة للشرطة الوطنية الفلبينية كانت تقل ثلاثة ضباط وأصيبوا بجروح وفقا للتقارير الأولية.
وقالت السلطات الفلبينية، إن الشرطة وفرق الإنقاذ توجهت إلى موقع التحطم حيث توجد صعوبة فى إشارات الاتصال.
وتعد المروحية التى تحطمت هى واحدة من مجموعة طائرات من طراز "إتش 125" التى تديرها قوة الشرطة وقد تم شراؤها حديثا من شركة "إيرباص" الأوروبية متعددة الجنسيات.
يشار إلى أن هذه هى المرة الثانية خلال عامين التى تشهد حادث تحطم مروحية تابعة للشرطة الوطنية الفلبينة.
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