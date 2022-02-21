نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي الموسم الجديد من الموقع مباشرة إلى حسابك بدون وسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي الرسمية من أكثر الطرق الآمنة التي يمكن من خلالها شحن الشدات، حيث تتعدد طرق الشحن بشكل كبير إلا أن من بينها بعض الطرق التي قد يتعرض معها المستخدم لعمليات نصب، ولذلك يعد الشحن بالطرق الرسمية أفضل طرق الشحن.

طريقة شحن شدات ببجي الرسمية

تتعدد الطرق التي يمكن اتباعها لشحن الشدات في لعبة ببجي، والتي تعد ذات أهمية كبيرة للاعبين، حيث يتم استخدامها في شراء الأسلحة والملابس وما إلى ذلك، وفيما يلي سنتعرف على طريقة الشحن:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشحن شدات ببجي، وهو موقع midasbuy حيث يمكنك البحث عنه في جووجل والدخول إليه.

إدخال رقم الآي دي الخاص بالمستخدم.

كتابة جميع البيانات المطلوبة لإتمام الشحن.

تحديد المستخدم لعدد الشدات التي يرغب المستخدم شحنها.

اختيار الطريقة المناسبة للدفع.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم، حتى يتم إرسال كود عليه.

كتابة الكود الذي تم استلامه على الموقع لإتمام عملية الشحن.

طريقة تأمين حساب ببجي

من الأفضل أن يقوم اللاعبين قبل شحن الشدات وبعدها بتأمين الحساب الخاص بهم على اللعبة، وذلك لتجنب اختراق الحساب، وفيما يلي سنتعرف على طريقة تأمين الحساب:

تعيين كلمة مرور طويلة حتى تكون قوية.

ربط الحساب الخاص باللعبة بإيميل خاص بالمستخدم، على أن يكون الإيميل موثوق، أو ربطه بأحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

تحديد رقم هاتف محدد يتم استلام رسائل تأكيد الشحن عليه.

أهمية شدات ببجي

يهتم الكثير من لاعبين ببجي بشحن الشدات لما لها من أهمية كبيرة في اللعبة، حيث أنها تساعد اللاعبين ليصبحوا من محترفي اللعبة خلال مدة قصيرة، حيث يتم استخدامها في شراء الملابس، والأسلحة، والسيارات، كما وفرت اللعبة أيضًا إمكانية شراء الطائرات من خلال المتجر الخاص باللعبة، والتي يمكن شرائها من خلال شحن الشدات التي وضحنا طرق شحنها.

من مميزات شحن شدات الUC من خلال الموقع الرسمي للعبة أن الشدات تكون سليمة وآمنة تماما، كما ان الموقع يقوم بقراءة الآيدي والتعرف على اسم اليوزر الخاص بك قبل إتمام عملية الشحن وهو ما يجعلك مطمئن لتنفيذ الخطوات بشكل سليم