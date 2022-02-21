ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل إلى 165 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، أن من بين الضحايا 28 طفلا على الأقل، فيما أجبرت الأمطار الغزيرة أكثر من 1200 شخص على إجلاء منازلهم، وتسببت فى تدمير منازل 43 شخصا.
وتسببت الأمطار بالبرازيل فى مقتل عشرات الأشخاص خلال الأشهر الأخيرة فى ولايات باهيا وميناس جيرايس وساو باولو، فيما يرجع الخبراء غزارة الأمطار إلى ظاهرة "لا نينيا" أى الانخفاض الواسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية فى وسط المحيط الهادئ، وإلى التغير المناخى.
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