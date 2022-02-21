في 19 فبراير الجاري، أكمل رائد الفضاء الألماني، ماتياس ماورر، 100 يوم عمل من مهمته الأولى في محطة الفضاء الدولية.
وكتب ماورر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها "إن 100 يوم تبدو طويلة، لكنني أشعر وكأني وسلط للتو".
وأضاف: "هناك الكثير لنتعلمه وندرسه"، مؤكدا أنه يستمتع في مهمة "القبلة الكونية".
وأرفق رائد الفضاء الألماني تغريدته بالعديد من الصور التي ظهر فيها زملاؤه، بعضها صعد إلى الفضاء معه في المركبة (SpaceX Dragon) والبعض الآخر كان موجودا من قبل في محطة الفضاء الدولية.
وأظهرت بعض الصور ماورر طائرا داخل محطة الفضاء الدولية، نتيجة انعدام الجاذبية، ولم ينس ماورر التقاط صور لكوكب الأرض.
ورائد الفضاء الألماني جزء من مشروع يسعى لدراسة تأثير الجاذبية الصغرى وفهم أعمق لتأثيرات الرحلات الفضائية الطويلة على جسم الإنسان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 100 يوم في الفضاء.. تغريدة عن "الرحلة القصيرة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.