فيضانات البرازيل.. ارتفاع مخيف فى أعداد الضحايا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة البرازيلية، من جانبها، إن 165 شخصا لا يزالون فى عداد المفقودين بعد عاصفة الثلاثاء، لافتة إلى أنه من غير المرجح العثور على ناجين تحت الركام، مضيفة أنه تم حتى الآن، التعرف على 124 جثة، 28 منها لـ أطفال.
فيما واصل عناصر الإنقاذ والسكان الذين يبحثون عن أقاربهم المفقودين الحفر فى جبال الطين والأنقاض فى جنوب شرق المدينة التى خلفت فيها الكارثة "مشاهد حرب" وفق عبارة الرئيس جايير بولسونارو الذى زارها الجمعة الماضى.
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