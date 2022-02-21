عاجل- اعتقال وزير الدفاع السابق فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وواجه الوزير السابق، خلال التحقيق، تهمة التقاعسه عن أداء واجبه الوطنى خلال الاضطرابات العنيفة التى شهدتها البلاد الشهر الماضى، والتى وصفها الرئيس قاسم جومارت توكاييف بأنها محاولة انقلاب.
ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، اعتقلت السلطات الكازاخية أيضًا مسؤول أمنى كبير آخر، وهو الرئيس السابق للجنة الأمن القومى، بتهمة الخيانة وسوء استخدام سلطاته.
وكان الرئيس توكاييف أعلن إقالة بيكتانوف من منصبه الشهر الماضى، قائلاً إنه لم يقم بأى مبادرة خلال الاضطرابات.. بينما ما تزال السلطات تحقق فى أحداث يناير الدامية التى شهدتها كازاخستان.
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