إيران.. قتلى بتحطم طائرة حربية في تبريز

ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، الاثنين، أن طائرة حربية تحطمت في منطقة تبريز الإيرانية، ما أسفر غن سقوط 3 قتلى.

وأفاد التليفزيون الإيراني بسقوط 3 قتلى في تحطم المقاتلة العسكرية في تبريز بشمال غرب البلاد. وأوضح أن الطائرة ارتطمت بالأرض بالقرب من مدرسة كانت مغلقة في ذلك الوقت وساحة رياضية. وأضاف أن قائدي الطائرة لقيا حتفهما، لكن القتيل الثالث كان من المارة.

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