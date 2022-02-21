زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، نيوزيلندا.

وقالت Geological hazard information for New Zealand، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب نيوزيلندا بالقرب من بلدة بلينهايم بجنوب الجزيرة، وكان على عمق 30 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.