عاجل.. انتشار معدات جديدة لـ الجيش الروسى على حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتظهر الصور عمليات انتشار ميدانية متعددة جديدة لمعدات مدرعة وقوات لـ الجيش الروسى تخرج من مواقع عسكرية موجودة فى غابات وحقول على بعد نحو 14 إلى 30 كيلومترا من الحدود الروسية الأوكرانية.

وكشفت الصور مركبات تعبر حقولا مغطاة بالثلوج، وتحيطها غابات وطرق، ويمكن أيضا، رؤية مبان عدة، ويشير تحليل صور اليوم وصور أخرى التقطت فى 13 فبراير إلى تحركات لقوات ومعدات قرب 3 مواقع فى جنوب غرب روسيا، وفقا للشركة التى تتخذ كولورادو مقرا.

وأضافت ماكسار: "تم نشر بعض المعدات شرق مدينة فالويكى فى روسيا فى حقل يبعد نحو 15 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية".