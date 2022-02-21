جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 40625 إصابة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و406 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 40625 إصابة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و406 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 28 مليونا و208212 إصابة و644286 وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل: أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.