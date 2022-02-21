طريقة تحميل لعبة Roblox روبلوكس 2022 أخر إصدار على الكمبيوتر وهواتف أندرويد وآيفون

طريقة تحميل لعبة روبلوكس الأصلية، تعد لعبة روبلوكس من الألعاب المفضلة لدى عشاق ألعاب الفيديو الممتعة والشيقة التي تمنحك القيام بدور المهندس المعماري المحترف من خلال عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد وتجعلك تطلق العنان نحو الإبداع والخيال، حيث يمكنك إنشاء بيئة خيالية مع توفير معدات وأدوات البناء اللازمة المتواجدة بالمتجر وإنشاء الشخصيات التي ترغب بها وتصميم الملابس الخاصة بهم، فاستطاعت لعبة روبلوكس أن تحقق نجاحا كبيرا وشهرة واضحة بين الكثير من المستخدمين والتي تتراوح أعمارهم عادة بين 6 إلى 16سنوات ممن يميلون إلى عالم المغامرة والقدرات الإبداعية، كما تتميز أنها من الألعاب الجماعية التي يمكنك فيها مرافقة أصدقائك ودعوتهم لمشاركة اللعب والمغامرة معك، وفيما يلي سنوضح إليكم خطوات تحميل لعبة روبلوكس الأصلية على الأندوريد، فتابعونا على موقع ثقفني.

طريقة تحميل لعبة روبلوكس الأصلية للاندرويد

ادخل على متجر جوجل بلاى من هاتفك الاندرويد.

اكتب اسم اللعبة “Roblox” فى مربع البحث.

ستظهر لك صفحة لعبة روبلوكس الاصلية، اضغط على زر “تثبيت”.

انتظر قليلا حتى يتم تنزيل اللعبة على هاتفك.

ادخل على ملف اللعبة وستفتح لك واجهة اللعبة الرئيسية.

قم بعمل إنشاء حساب جديد ثم تسجيل الدخول لبدء اللعبة.

قم بتسجيل كافة المعلومات المطلوبة فى الخانات المخصصة ثم اضغط على sing up

بعد أن يتم التأكد من صحة معلوماتك سيتم تحويلك مباشرة إلى حسابك باللعبة.

خطوات تحميل روبلوكس على أجهزة الكمبيوتر

يمكنك تحميل لعبة روبلوكس الأصلية بشكل مجاني على مختلف إصدار الويندوز سواء 7 أو 8 أو 10 وذلك من خلال الخطوات التالية: