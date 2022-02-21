البيت الأبيض: بايدن يوافق على عقد قمة مع بوتين.. بشرط

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، وافق مبدئيا على عقد لقاء مع بوتين إذا لم يحدث غزو روسى لأوكرانيا، مؤكدا فى الوقت ذاته أن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات خطيرة على موسكو إذا اختارت الحرب.





وأضاف البيت الأبيض، فى بيان له، منذ قليل: "روسيا تبدو أنها مستمرة فى الاستعدادات لشن اعتداء شامل قريبا على أوكرانيا"، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيشارك يوم الخميس المقبل فى اجتماع افتراضى لقادة دول السبع بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية.

وذكرت وكالة سكاى نيوز عربية أن مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أعلن أن الرئيسين الأمريكى جو بايدن والروسى فلاديمير بوتين، اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية، اقترحها ماكرون.

وأشارت إلى أن الرئاسة الفرنسى، أكدت فى بيان لها، أن قمة "بايدن بوتين" لا يمكن أن تعقد إلا إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا.

وأكد الإليزيه أن وزيرا الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن والروسى سيرجى لافروف سيعدان أجندة القمة، خلال لقائهما الخميس المقبل.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن هذه القمة سيتم لاحقا توسيعها لتشمل "جميع الأطراف المعنيين"، وستبحث فى مسائل "الأمن والاستقرار الاستراتيجى فى أوروبا.

وكانت الرئاسة الفرنسية، قد أعلنت أن الرئيس ماكرون اقترح إجراء قمة تضم جميع الأطراف المعنية بالأمن الأوروبى بعد قمة بوتين وبايدن.

وقال الإليزيه فى بيان، إنه سيتم إعداد جدول أعمال القمة من قبل وزيرى الخارجية الأمريكى بلينكن والروسى لافروف.