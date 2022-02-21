نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان المطور صرف معاش الدفعة الثانية لشهر فبراير 2022 وآلية الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثر السؤال من العديد من المتقدمين لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان المطور لهذا الشهر شهر فبراير، حيث إنه تم صرف الدفعة الأولى لهذا الدعم في شهر يناير الماضي، وقد أشارت المصادر الرسمية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن يتم إيداع الدفعة الثانية سوف تكون في يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاري، ومن الجدير بالذكر أن هذا الدعم جاء كمساندة من الجهات الحكومية بالسعودية إلى الأسر ذوي الدخل لتحسين المستوى المعيشي لتلك الأسر، ويمكن معرفة الفئات المستحقة وخطوات التقديم على صرف معاش الضمان المطور من خلال موقع ثقفني.

صرف الدفعة الثانية فبراير من معاش الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الأحد الموافق 20 من شهر فبراير الجاري بصرف الضمان للدفعة الثانية لشهر فبراير ، وقد أعلنت الوزارة أيضا أن المستندات المطلوبة للحصول على الدعم يتم تغييرها بُناء على الفئة التابع لها المستحق، كما سوف تظهر أمام معظم المواطنين.

حيث أكدت أن إيداع المبالغ المستحقة يكون بعد مرور 30 يوماً من أنتهاء التسجيل، ولذلك كثرت سوف يكون يوم 20 فبراير هو الموعد الرسمي لإيداع معاش الضمان الاجتماعي في حسابات المستحقين، ووفقاً لآلية صرف الرواتب يتم إرساله رسالة إلى المستفيد تفيد بأنه من ضمن المستحقين.

شروط التسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم صرف الدفعة الثانية خلال الأيام الجارية، وتودع الرواتب لمن توافر لديهم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والتي تتمثل تلك الشروط في الآتي:

أن يكون المستحق سعودي الجنسية.

يتوفر المعاش للزوجة المطلقة من رجل سعودي، أو أرملة وتصرف على اولاد، وألا تكون الزوجة ليست سعودية.

توفر شرط السكن للمستفيد في أي مكان آخر غير دار الإيواء.

كل من أصحاب الإعاقات سواء أكانت بدنية أو ذهنية، وتعيقه عن العمل بشكل مستمر.

حصول المسجل وقادر على العمل برنامج التأهيل الخاص بهم، وذلك كي يدعمهم على توفر عمل لديهم.

أن يكون المرتب الذي يحصل عليه عائل الأسرة أقل من 1100 ريال، حيث يعد هذا المبلغ أقل أدنى للمعاش، وهذا شرط أساسي للحصول على المعاش، أما بالنسبة لأفراد الأسرة 550 ريال.

آلية استحقاق المعاش وفئات الضمان المطور

يرغب الكثير من محدودي الدخل بالسعودية في معرفة الفئات التي يمكنها استحقاق هذا المعاش، وجاءت موضحة آلية الاستحقاق على النحو التالي: