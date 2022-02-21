قرض من الشركة الوطنية للتمويل والإجارة بدون كفيل ولا تحويل راتب وبأقل راتب شهري

بعض المواطنين بالمملكة والموظفين والأسر الأكثر إحتياجا تبحث عن أكثر التمويلات الميسرة والشروط البسيطة للإقتراض، ومنضمن هذه القروض قرض بأقساط ميسرة حتى 60 شهر، ويتميز بأن التمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب من الشركة الوطنية للتمويل والموافقة خلال ساعات حيث توفر تمويلات ميسرة بأقل راتب شهري قرض متوفر لدى تمويل الأفراد من الشركة الوطنية للتمويل والإجارة، تعد من أكثر الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي، توفر خدماتها للمواطنين السعوديين والوافدين أيضاً بنفس الخصائص،ونوضح الشروط والمزايا وكيفية الحصول على القرض من خلال المقال حيث يمتاز تمويل الشركة الوطنية بمميزات عديدة مقارنة بالشركات الأخرى من أهم المميزات إعطاء القرض دون شرط تحويل الراتب ودون الحاجة إلى تقديم كفيل أو ضمانات، علاوة على ذلك الرسوم الإدارية تخصم من مبلغ التمويل، كما أنها توفر كافة المنتجات تخضع لهيئة الرقابة الشرعية وأحكام الشريعة الإسلامية، وكما للشركة من مزايا تعدد المنتجات التمويلية التي تتيحها الشركة لعملائها.

المنتجات التمويلية المختلفة للشركة الوطنية:

من الجدير بالذكر حيث تعد الشركة الوطنية من أكثر الشركات التي تعمل بشفافية، لذلك تعلن عن كافة أسعار المنتجات على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، ونظراً أنها معتمدة ومرخصة فلهذا تكون مضمونة للحقوق وفق قوانين ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ومن انواع المنتجات التمويلية المختلفة مايلي:

منتج إجارة سيارات.

منتج قرض مرابحة سيارات.

منتج مرابحة عقاري تجاري.

منتج تمويل شخصي بدون كفيل للأفراد بصيغة التورق.

الشروط وكيفية الحصول على قرض الشركة الوطنية للتمويل والاجارة:

للحصول على تمويل الشركة الوطنية يجب توافر عدة شروط وهي كالتالي:

يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على قرض الشركة الوطنية للتمويل كحد أدنى 21 سنة ولا يقل عن ذلك.

أن يكون راتب الشخص المتقدم للحصول على التمويل بحد أدنى 4.500 ريال سعودي لا يقل عن ذلك.

من الضروري أن يكون العميل موظف في إحدى الشركات أو المؤسسات حكومية أو خاصة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الشركة الوطنية:

يحتاج المستفيد للحصول على قرض الشركة الوطنية الى تقديم عدة مستندات وهي كالتالي: