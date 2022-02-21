بموافقة فورية 50 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل راتبك عبر تمويل إمكان الراجحي

بموافقة فورية من مبلغ 2000 ريال سعودي حتى 50 ألف ريال سعودي عند التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي وذلك في حالة تطابق الشروط والأحكام المطلوبة قبل التقديم بالشركة لأنها من أهم الشروط الواجبة للحصول على التمويل الميسر النقدي أو التمويل الإضافي لدى شركة إمكان ويمتاز التمويل بتوفير فترة سداد مرنة حتى سنتين وأهم ما يميز ذلك التمويل بأنه تمويل إسلامي متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية ويتم التقديم لتوفير عرض التمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتبك الشهري بأقساط شهرية ميسرة كذلك التمويل بدون رسوم إدارية لجميع العملاء السعوديين في شهر فبراير فقط لا غير كعرض إضافي لدى تمويل إمكان الراجحي بالمملكة.

أهم شروط التقديم على التمويل الميسر لدى شركة إمكان عام 1443 هجريًا

يطلب تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية توفير بعض الشروط ومنها توفير سجل ائتماني لكل عميل متقدم سعودي الجنسية وعمره يجب أن لا يقل عن خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط كذلك يجب توفير تقرير سمة السعودي لجميع العملاء المتقدمين لطلب التمويل الميسر حتى مبلغ تمويل خمسون ألف ريال سعودي واليوم سوف نتعرف على كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي بالمملكة:

يشترط التمويل الميسر النقدي لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي توفير راتب شهري خمسة آلاف ريال للتمويل الميسر وغير عميل لدى مصرف الراجحي.

يحتاج التمويل الشخصي الميسر توفير سجل جيد ائتماني لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

التمويل بأقل راتب للمتقاعد 1900 ريال كذلك التمويل يحتاج دخل شهري ثابت 2000 ريال لعملاء بنك الراجحي السعودي.

كذلك يطلب التمويل الشخصي الميسر في عام 1443 هجريًا توفير تقرير سمة السعودي ويجب عدم تعثر العميل المتقدم.

إيضًا التمويل يطلب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 25 سنه على الأقل حتى 60 سنه.

6 أشهر أقل فترة عمل مطلوبة من جميع العملاء السعوديين العاملين في القطاع الخاص بالمملكة للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان.

مزايا الحصول على تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي بالمملكة

الآن شركة إمكان للتمويل وفرت الكثير من الخدمات والخصائص التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وبدون كفيل غارم بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر وغيرها من المزايا الهامة التمويلية المتاحة بالشركة التي سوف نوضحها بالتفصيل اليوم كالتالي: