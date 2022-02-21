كيفية إستخراج إذن إصلاح المركبات الكترونياً عبر منصة أبشر الشروط والخطوات والرابط

في ظل التطورات الكبيرة فى استخدام التكنولوجيا فى كل امور الحياة بالمملكة فقد كشفت منصة أبشر السعودية في موضوع نشرته على موقعها الرسمي عن إطلاقها لخدمة إلكترونية حديثة تخول المواطنين من استخراج وثيقة إذن إصلاح المركبات الخاصة بهم الكترونيا بكل سهولة دون عناء الذهاب للمصالح المختصة، و في نفس الموضوع غردت الإدارة العامة للمرور بالمملكة السعودية على صفحتها الخاصة بتويتر أن أي مواطن أو مقيم بالأراضي السعودية يستطيع استخراج إذن إصلاح المركبات و طباعته من منصة أبشر دون مراجعة إدارات المرور و ذلك توفيرا للجهد و الوقت، ومن خلال المقال سوف نوضح شروط ومعايير طلب إصدار وثيقة إصلاح المركبات وسوف نوضح كيفية التسجيل بالخدمة الالكترونية في منصة ابشر واستخراج اذن اصلاح المركبات.

كيفية التسجيل بالخدمة الإلكترونية للحصول على إذن الإصلاح:

للاستفادة من الخدمة الإلكترونية المقدمة من منصة ابشر للحصول على إذن الإصلاح للمركبات يجب اتباع الخطوات الآتية:

ادخل على رابط موقع أبشر الالكتروني.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة خدمات المركبات من قائمة الخدمات.

ثم عليك باختيار ايقونة خدمات ثم الضغط على ايقونة إدارة المركبات.

يقوم الشخص المتقدم اختيار ايقونة المركبة أو المركبات المعنية.

بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار ايقونة “إصدار إذن إصلاح”

وقم بالضغط على أيقونة “تأكيد الطلب”.

انتظر وسوف يتم إرسال رسالة نصية من أبشر لجوالك تحتوي على رقم مرجعي لإذن الإصلاح.

من الضروري التوجه لإحدى الورشات المعتمدة والمسجلة في تطبيق “ارتح”.

ثم عليك بان تشارك الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.

معايير وشروط الخدمة الإلكترونية لاستخراج إذن إصلاح المركبات:

من خلال هذا المقال نوضح الشروط والمعايير التي يجب توافرها لكي يتمكن الشخص المتقدم من الاستفادة من هذه الخدمة التي أطلقت حديثا ينبغي توفر بعض الشروط والتي تتمثل فيما يلي:

يشترط للاستفادة من الخدمة أن تخلو المركبة المراد استخراج إذن إصلاح لها من أي تعاميم (سرقة أز مطلوبة لنقل ملكية).

كما يشترط للاستفادة من الخدمة ألا يكون على المستفيد أي تعميم في نظام المطلوبين (إلقاء القبض).

شروط التقديم على طلب إصدار ورقة إصلاح المركبات: