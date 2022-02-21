فاتورة الكهرباء في السعودية إلكترونيا وكيفية الإستعلام ووسائل سداد فواتير الكهرباء

تقدم وزارة الكهرباء ومن خلال الشركة السعودية للكهرباء خدمة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء والتي من خلالها يتم تحديد دفع قيمة الفاتورة عن طريق إحدى طرق الدفع وهو ما سوف نوضحه بداخل المقال وكيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء ، حيث يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الإستفسار عن فواتير الكهرباء إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء، والذي يدخل ضمن تسهيل الخدمات الخاصة بالمواطنين بالسعودية ، حيث يشغل بال الكثير من المشتركين عن كيفية الإستعلام عن الفاتورة وعن طرق دفع قيمة الفاتورة.

مزايا واهمية فواتير الكهرباء:

حيث وضحت وزارة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني بعض المعلومات الخاصة باستحداث فاتورة الكهرباء للمواطنين السعوديين وهي كالآتي:

من أهم ما تقدمه فواتير الكهرباء يتم من خلالها التوضيح للمواطن كمية الاستهلاك.

كما يتم من خلالها تحديد الأيام الفعلية للاستهلاك من خلال الفروقات بين الفترة السابقة و الحالية.

ومن خلال الفواتير تتم العملية عبر عمليات حسابية لمعرفة قيمة الاستهلاك.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية:

يمكن من خلال عدة خطوات نتبعها للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك كل ماعليك اتباع الخطوات الآتية:

ادخل على رابط موقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء.

ثم عليك بتسجيل الدخول الى الحساب الخاص بك أو إنشاء حساب جديد.

ثم عليك بالتوجه الى اسفل الصفحة الرئيسية واختيار ايقونة خدمة الفواتير.

ثم عليك باختيار الفواتير الإلكترونية .

ثم عليك بتدوين رقم العداد الخاص بك.

انتظر قليلا سوف تظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بفاتورة الكهرباء.

طرق ووسائل سداد فواتير الكهرباء:

يمكن للمواطنين سداد فواتير الكهرباء بعدة طرق حيث يمكن للمشتركين في شركة الكهرباء في السعودية الدفع من خلال الطرق الآتية: