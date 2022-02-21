فرنسا: قمة بين بوتن وبايدن إن لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتن، اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية.

لكن الرئاسة الفرنسية قالت في بيان إن "قمة بايدن بوتن لا يمكن أن تعقد إلا إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا". وأكدت أن وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف سيعدان أجندة القمة. وقال الإليزيه إن ماكرون اقترح أيضا عقد قمة بشأن أوكرانيا بمشاركة جميع الأطراف المعنيين بهذه الأزمة.

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