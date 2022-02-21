نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2022 PUBG MOBILE في ثواني 7000 شدة بطريقة شرعية في المقال التالي
خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2022، كثيرًا ما يبحث اللاعبين عن معرفة خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2022 التي تكون من خلال تحميل المال والشراء عبر الإنترنت، أو تحصل عليها مجانًا من خلال أداء العديد من المهام وسنشرح ذلك لك في موضوعنا الحالي، حيث أنها هي العملة المتداولة في لعبة PUBG والتي يمكنك من خلالها شراء أسلحة أفضل وملابس أفضل والحصول على أكسسوارات وعدد كبير من الأدوات الاحترافية التي تميزك عن اللاعبين الآخرين.
خطوات شحن شدات ببجي باستخدام الـ ID احصل على 15000 شدة في ثواني
خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2022
نعرض لكم الآن الطريقة الصحيحة للحصول على شحن الشدات، دون نصب أو سرقة وهي طريقة آمنة تمام، لذا هي كالتالي:
- عند دخولك إلى موقع الويب أو المتجر الذي ستحصل منه على الشدات من هنا.
- يكون شعار البلد الذي تقيم فيه متاحًا بشكل صحيح ويمكنك التبديل بين البلدان من خلال الشريط العلوي للموقع.
- ابحث في هذا الموقع عن الروابط التي تريد شراءها وانتقل إلى صفحتها لعرضها.
- في صفحة الشدات بالموقع، ستجد طرق الدفع التي تختار من خلالها الطريقة التي تناسبك.
- سينقلك هذا إلى الصفحة الأخيرة من عملية الدفع، ثم انقر فوق “ادفع الآن”.
- ستظهر رسالة تخبرك أن عملية الشراء تمت بنجاح.
افضل موقع شدات ببجي 2022 PUBG MOBILE
- يتيح موقع Midasbuy إمكانية الحصول على توصيل للعبة ببجي بالإضافة إلى نسخة PUBG Lite، ومن خلال هذا الموقع يمكنك اختيار اللغة والبلد الذي تقيم فيه من خلال الشريط العلوي.
- عند القيام بذلك، العملة التي ستدفعها إلى العملة المحلية لبلدك.
- كما يحتوي الموقع على باقات خاصة، بما في ذلك باقة Royal Pass و Royal Pass Elite Package، أو يمكنك اختيار باقات متعددة.
- عندما تشتري قطع غيار من Buggy، سيُطلب منك إدخال عنوان IP الخاص بك ثم إجراء الدفع مباشرة.
- يقدم هذا الموقع عددًا من طرق الدفع، بما في ذلك Visa و MasterCard و OneCard وAmerican Express.
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