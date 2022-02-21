كم باقي على راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa وهو التساؤل الذي تداول أمس الأحد بين جميع مستفيدي الضمان المطور والذين لم يتم إيداع الرواتب بالحسابات المصرفية لهم، وبدأ البحث عن أرقام الضمان المجانية وكيفية إرسال رسائل إليه للاستعلام عن تأخر صب المعاش بالحساب البنكي والتعرف على الموعد المقرر لصرف الراتب لمستفيدي الدفعة الأولى والثانية من مقبولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقوم الوزارة بالرد على كافة الطلبات وتنشر الردود على تويتر.

كم باقي على راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa رقم الضمان المجاني للاستعلام عن الموعد

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عن الموعد المتوقع لصرف وإيداع رواتب مقبولي المرحلة الأولى والثانية من الضمان المطور، والذي كان في 20 فبراير 2022 بينما انتظر المستفيدين والمقبولين في أهلية الضمان بالمرحلة الألى والثانية إيداع الراتب في المصرف بينما لم يتم الصرف، وبدأ مؤشر البحث يشير لارتفاع البحث عن الأرقام المجانية للوزارة للاستعلام.

كم باقي على صرف راتب الضمان المطور ولماذا لم يتم نزول الراتب

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ف أخر بيان لها عن توحيد مواعيد الصرف لرواتب المرحل الأولى والثانية ومستفيدي الضمان بالنظام القديم، وقد تم تحديد الأول من الشهر الهجري بداية إيداع الرواتب بالنظام القديم، ولذلك يتم صرف الراتب بعد تسعة أيام فقط بعد أن يتم الإيداع بالحساب البنكي.

موعد نزول راتب الضمان رقم هاتف الضمان المجاني ينزل راتب الضمان في الأول من شعبان 1443، بعد تسعة أيام. رقم الهاتف المجاني 19911.

إرسال رسالة إلكترونية عبر الرسائل البريدية علي رقم 11157

كيفية الرد على رسالة عدم التأهيل تقديم تظلمات الضمان لغير المؤهلين يجب مراجعة رسالة عدم التأهل التي ولت على الهاتف النقال. يكون عليه التعرف على سبب عدم القبول. يتم إعادة تسجيل الطلب بالبيانات الصحيحة على منصة الدعم والحماية مع ضمان الاستحقاق. يجب الحصول على رقم الطلب للاستعلام به. يكون على المواطن بالدخول على ملفه الشخصي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. يتم تسجيل المعلومات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية وتقديم سبب الاعتراض. يقوم بانتظار وصول رسالة بنتيجة الاعتراض بعد أن تتم مراجعته.

إعادة تسجيل الضمان المطور