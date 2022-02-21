الاحتلال: القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيّرة أطلقت من لبنان

دوت الخليج :- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان التحقيقات الأولية أظهرت فشل اعتراض الطائرة المسيّرة التي أطلقت من لبنان بجميع وسائل الاعتراض (القبة الحديدية-المقاتلات الحربية-المروحيات) وعودتها على لبنان.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية اعلنت ظهر اليوم الجمعة، سماع دوي صفارات الإنذار عدة مرات في مناطق الجليل الأعلى.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه" عقب انطلاق صفارات الإنذار، طائرة مسيرة عبرت الأجواء الإسرائيلية قادمة من لبنان، وتم اطلاق صواريخ من القبة الحديدية، واستنفار سلاح الجو وطائرات الهليكوبتر، التفاصيل قیدا لفحص".
بدورها أشارت القناة ال12 العبرية، إلى أن" سماع دوي أصوات انفجارات في الجليل الأعلى، ناجم عن قيام جيش الاحتلال بمحاولة اعتراض طائرة مسيرة اخترقت الأجواء".
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