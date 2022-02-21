روسيا تعلن جاهزية 250 نقطة إقامة مؤقتة لاستيعاب 28 ألف لاجئ من دونباس

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الطوارئ - فى بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية - أنه "فى الوقت الحالى، أعلنت 30 منطقة فى روسيا استعدادها لاستقبال اللاجئين"، موضحة أن هناك 255 نقطة إقامة مؤقتة قادرة على استيعاب أكثر من 28 ألف شخص، مستعدة لاستقبال اللاجئين من دونباس.

وتصاعد التوتر فى دونباس منذ أيام بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق فى إقليم دونباس لقصف مدفعى.