عاجل.. السفارة الأمريكية تحذر من تهديد بهجمات على مدن روسية

جدة - نرمين السيد - وعقد الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم، اجتماعا مع فريق مجلس الأمن القومى لبحث خطة التعامل مع أى غزو روسى لأوكرانيا.

وحذرت السفارة الأمريكية فى واشنطن، قبل قليل، رعاياها الموجودين فى روسيا، ودعتهم لمغادرة البلاد.