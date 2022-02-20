رئيس فنلندا: وضع العالم حاليا أكثر برودة مما كان عليه خلال الحرب الباردة

جدة - نرمين السيد - وصف الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو، اليوم الأحد، العالم بأنه يشهد "وضعا أكثر برودة" مما كان عليه خلال الحرب الباردة، بل واعتبر أن الوضع الحالى أكثر عرضة للخطر، وذلك مع تصاعد التوترات من حشد روسيا لقواتها على الحدود الأوكرانية.





وقال نينيستو - فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "أعتقد إننا فى الواقع بوضع أكثر برودة مما كنا عليه خلال الحرب الباردة التقليدية، لأننا وقتها كان لدينا على الأقل اتفاقيات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتية للحد من التسلح وغيرها، لكن الآن ليس لدينا أى شئ، لم يعد هناك اتفاقيات، وهذا ما يجعل الوضع فى رأيى أكثر عرضة للخطر". وعند سؤاله عما إذا كان هناك مخاوف من احتمالية غزو روسيا لفنلندا، حيث تتشارك الدولتان حدودا طولها 800 ميل، قال الرئيس الفنلندى: "نحن غير خائفين على الإطلاق.. فى الواقع، الأوضاع على الحدود الفنلندية وفى كامل منطقة بحر البلطيق سلمى للغاية.. نحن غير خائفين من عبور الدبابات الروسية فجأة الحدود الفنلندية".

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