عاجل.. الأمن والتعاون الأوروبى تدعو لوقف إطلاق النار فى دونباس

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" سجلت منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، انتهاكات واسعة لوقف النار على خط التماس بدونباس.

وتصاعد خلال الساعات القليلة الماضية، حدة المواجهات بين الجيش الأوكرانى والانفصاليين فى الشرق، حيث أعلن الجيش الأوكرانى، تعرض قواته لقصف مدفعى وبالهاون من مناطق الانفصاليين فى شرق البلاد.

فيما أعلن الانفصاليون فى شرق أوكرانيا، كذلك أن الجيش الأوكرانى اتخذ خطوات تصعيدية على خط التماس فى دونباس.

وأوضح انفصاليو شرق أوكرانيا، أن الجيش الأوكرانى يستعد لهجوم بعد قصف مدفعى على طول خط التماس.